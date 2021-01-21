دي مايو: نأمل أن تتواجد إدارة بايدن بشكل أكبر في ليبيا

قال وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، اليوم الخميس، إن بلاده تتطلع لتواجد أمريكي أكبر في ليبيا .

وأعرب دي مايو، في تصريح صحفي، عن أمله في أن يكون هناك مشاركة أمريكية كبيرة في البحر الأبيض المتوسط وفي ليبيا، في ظل إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن

وأضاف دي مايو، أنه يتطلع إلى إدارة بايدن بتفاؤل شديد، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه لم يتم الاتفاق مع إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بشأن المناخ وقضايا أخرى .

واعتبر دى مايو أن هجوم مؤيدي ترامب على مبنى الكونغرس يمثل نهاية مشينة للإدارة المنتهية ولايتها، مبينا أن الولايات المتحدة الأمريكية منارة الديمقراطيات الغربية، وعندما تضعف مؤسساتها يضعف الغرب كله .. على حد تعبيره .

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