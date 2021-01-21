منظمة إنسانية: نعمل على إنقاذ 120 مهاجرا يواجهون صعوبات في عرض المتوسط

أعلنت منظمة غرب البحر المتوسط لإنقاذ البشر ، أن قارباً يحمل أكثر من 120 شخصا غادروا من ليببا يواجهون صعوبات في عرض البحر المتوسط.

وأوضحت المنظمة الإنسانية في تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنها تلقت إخطاراً بأن القارب يواجه صعوبة في البحر، لافته إلى إنه تم إبلاغ جميع السلطات المعنية بالأمر، بالإضافة إلى سفينة (أوشن فايكنغ)، المتواجدة في عرض البحر حاليا.

وأشارت المنظمة إلى أنه كان قد وقع حادث غرق مركب مهاجرين وطالبى اللجوء قبالة ساحل مدينة زوارة، أول أمس الثلاثاء راح ضحيته 43 شخصا، بينما تمكن حرس السواحل الليبي من إنقاذ عشرة آخرين.

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