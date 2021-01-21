ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

21 January, 2021

عبّر حزب العدالة والبناء الاخواني ،اليوم الخميس ،عن رفضه لتصريحات المفتي المعزول الصادق الغرياني بشأن الأوضاع السياسية الراهنة، ومجريات الحوار القائم بين الأطراف الليبية الذي ترعاه الأمم المتحدة.

و وقال الحزب في بيان له” نتفاجأ بفتوى للشيخ الصادق الغرياني معتبرا فيها أن ما يجري هو مؤامرة دولية ضد البلد والليبيين، وأن من يسعى في ترميم اتفاق الصخيرات وما نتج عنه يسعى في الإفساد في الأرض، مؤكدا أنها فتوى شرعية يصدرها، ما يدفع للتساؤل عما يريده الشيخ وما يطرحه للخروج من الأزمة، إذا كان الواقع غير مرضي وإصلاحه وتطويره كذلك لا يجوز بزعمه”.

و أكد الحزب أن وصف الشيخ الصادق لما يجري من حوارات ونقاشات بين الفرقاء الليبيين على كل المستويات بالفساد في الأرض وتأكيد كلامه من خلال فتوى صريحة هو توظيف للفتوى الدينية لمهاجمة اجتهادات سياسية يخضع فيها الأمر للخطأ والصواب وللراجح والمرجوح، كما يعتبر الحزب هذا الأمر تحريضا مباشر عليه وعلى أعضائه ويحمله مسؤولية سلامتهم.

ودعا الحزب أهل العلم في ليبيا وهم كثر أن يخرجوا عن صمتهم وأن يقوموا بواجباتهم تجاه هذا التوظيف الخاطئ للفتوى، وهم أدرى بخطورة السكوت عن مثل هذا المسلك وما يسببه من فوضى واهتزاز لرمزية الإفتاء.