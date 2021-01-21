عمران: السايح سيبحث في الغردقة الشهر المقبل سبل وضع آلية الاستفتاء والزمن المطلوب لذلك

ليبيا – قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران أن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح سيبحث في الغردقة خلال الاجتماع الشهر المقبل وضع آلية الاستفتاء على مشروع الدستور والزمن المطلوب لإجراء عملية الاستفتاء.

عمران أوضحت في تصريح لصحيفة “الاتحاد” أن مشروع الدستور سيطرح للاستفتاء على الدوائر الثلاث في ليبيا (برقة وطرابلس وفزان)، ليمرر بنسبة 50%+ 1 لكل دائرة.

وأكدت على أنه في حال تم التصويت بـ”لا” على المشروع، فستتم إعادته للهيئة خلال شهر لتعديله وطرحه للاستفتاء من جديد.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية