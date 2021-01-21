سيالة يقدم التعازي لنظيره الإسباني

قدم وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سياله التعازي لنظيره الإسباني بإسبانيا أرنتشا غونثاليث لايا في انهيار مبنى أبرشية ” لابالوما ” فى قلب العاصمة مديد يوم أمس الاربعاء مما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا

وقال سياله في برقية التعزية لايسعنى فى هذا الظرف الأليم إلا أن أتوجه إليكم باسمى وباسم حكومة الوفاق وإلى الشعب الإسبانى بأحر التعازى وأصدق مشاعر العطف والمواساة فى هذا المصاب مؤكدا وقوفه إلى جانب الشعب الإسباني فى هذا الظرف المأساوى بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق