مركز مكافحة الأمراض يطالب بتشكيل لجان للإشراف على حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بالبلديات

ليبيا – طالب المركز الوطني لمكافحة الأمراض بتشكيل لجان للإشراف على حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بالبلديات.

المركز قال في رسالة نشرها المكتب الإعلامي التابع له إلى مديري إدارات الخدمات الصحية بالبلديات: إن اللجنة المشكّلة يترأسها مدير إدارة الخدمات الصحية في كل بلدية.

كما وتتشكّل اللجنة من مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية، ومشرف التطعيمات، ومساعده، وطبيب، وعنصر إداري. ووفق القرار، يتولى مشرف التطعيمات النواحي الفنية والتدريب والتواصل مع إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.