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اجتماع موسع لمناقشة استئناف الدراسة بمدارس وكليات الجفرة

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

عقد بمديرية أمن الجفرة اجتماع موسع حضره رئيس اللجنة التنفيذية لجائحة كورونا، وأعضاء فريقي الرصد والتقصي والعزل السريري، وبعض المسؤولين من ذوي الاختصاص، وذلك لمناقشة آلية استئناف الدراسة بمدارس وكليات الجفرة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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