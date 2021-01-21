29 عضوا من الهيئة التأسيسية يرحبون بتوافق اللجنة الدستورية على الاستفتاء على مشروع الدستور

أعلن 29 عضوا من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، اليوم الخميس، عن ترحيبهم بتوافق أعضاء اللجنة الدستورية التي تضم أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة على الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أعدتها الهيئة.

وقال أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في بيان إنهم تابعوا «ببالغ الاهتمام الاجتماعات المتعلقة بالترتيبات الدستورية التي تم عقدها بالغردقة في مصر خلال الفترة من 19 إلى 21 يناير الجاري برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا».

وأعلن الأعضاء في البيان عن ترحيبهم «بالتوافقات المنجزة بين أعضاء اللجنة الدستورية المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والتي انتهت إلى ضرورة استكمال المسار الدستوري والذهاب إلى الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أنجزته الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور يوم 29 يوليو 2017 بمدينة البيضاء».

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واعتبر أعضاء الهيئة التأسيسية الموقعين على البيان أن من شأن هذه الخطوة أن تضمن «إنهاء المراحل الانتقالية والذهاب إلى المرحلة الدائمة التي تجري بها الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفقا لأحكام الدستور الدائم للبلاد بعد إجازته من قبل الشعب عبر الاستفتاء العام».

وأعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الموقعون على البيان هم: البدري الشريف، سالم كشلاف، ضو المنصوري، الهادي بوحمرة، نادية عمران، إبراهيم البابا، أحمد قوني، خالد التواتي، محمد الشاعت، عبيد الزروق، محمد الصاري، مراجع نوح، محمد الزايدي، الجيلاني أرحومة، محمد التومي، رمضان التويجر، نوح عبدالسيد، محمد حبيب، فتح الله بوشرتيلة، علي ليلى، رانيا الصيد، محمد الجيلاني، ارحومة جبريل، الصديق الدرسي، التواتي أبوشاح، مصطفى امسيك، اعتماد المسلاتي، صالح شاكر، صلاح أبوخزام.

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