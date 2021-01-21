البيوضي: من المتوقع إعلان السراج عن حكومة وحدة وطنية قبيل إعلان حكومة الـHD

ليبيا – قال الكاتب والمحلل السياسي سليمان البيوضي إن بعض الدوليين يتحدثون عن سيناريوهات محتملة في ليبيا، بالنظر لما يعانيه ملتقى hd من أزمة ثقة محليًا ودوليًا استنادًا على عوامل متعددة، أهمها وجود نيات مسبقة لتمرير شخصيات بعينها مرفوضة على المستويين المحلي والدولي.

البيوضي أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أنه بسبب التداخل متعدد الأجنحة في الملف الليبي، فإن إعلان السراج لحكومة منفصلة عن المجلس الرئاسي قد يلاقي التأييد الدولي والإقليمي من عديد اللاعبين الدوليين في الملف الليبي.

وأضاف: “لذا وقبيل إعلان حكومة hd قد يعلن السراج حكومة وحدة وطنية تعمل على إنجاز انتخابات في ديسمبر 2021، ستحظى هذه الحكومة قطعًا باعتراف دولي وإقليمي وإسناد محلي، وستكون حكومة السراج الجديدة في مواجهة مع حكومة hd (المُفصّلة) بمقاييس استيفاني الداعمة لمشروع الدكنونيين”.

كما تابع: “ربما سيكون الوضع ملائمًا أمام عبد الله الثني لإجراء تحوير وزاري ليدخل كطرف ثالث في اللعبة، أما اندلاع الحرب واتساع رقعتها فهو أمر حتمي. أمام المبعوث الجديد لليبيا رفقة منسق العمليات عمل يقومان به، ما يسمح للأمين العام بكتابة تقييم موضوعي في 21 يوليو 2021 عن فاعلية التعديل الذي طرأ على البعثة وفقًا للقرار 2542”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية