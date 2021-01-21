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في سعيها للارتقاء بطلابها .. كلية القانون ببنغازي تفتتح عددا من المرافق

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

افتتحت في كلية القانون بجامعة بنغازي المكتبة الرقمية، ووحدة تحقيق المخطوطات، ومكتب التدريب والدراسات، بالإضافة إلى افتتاح العيادة القانونية، بغية تأهيل الطلبة لخوض غمار المجال القانوني بشكل أكثر حرفية.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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