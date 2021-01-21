في سعيها للارتقاء بطلابها .. كلية القانون ببنغازي تفتتح عددا من المرافق

افتتحت في كلية القانون بجامعة بنغازي المكتبة الرقمية، ووحدة تحقيق المخطوطات، ومكتب التدريب والدراسات، بالإضافة إلى افتتاح العيادة القانونية، بغية تأهيل الطلبة لخوض غمار المجال القانوني بشكل أكثر حرفية.

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