هافلسان التركية للتكنولوجيا الدفاعية تبحث احتياجات وزارة دفاع الوفاق

ليبيا – بحث وفد من شركة “هافلسان” التركية للتكنولوجيا الدفاعية قضايا التعاون المشترك مع الشركة العامة للإلكترونات في ليبيا، خلال زيارة أجراها لطرابلس.

وجاء ذلك خلال اجتماع عُقد أمس الأربعاء وفقًا لما نقلته وكالة “الأناضول” التركية في مقر الشركة العامة للإلكترونات، شارك فيه وفد “هافلسان” ومسؤولو الشركة الليبية، إلى جانب شخصيات من وزارة دفاع الوفاق.

وبحسب معلومات حصل عليها مراسل الأناضول من مسؤولين في “هافلسان”، فقد تم التعريف بمشاريع وقدرات الشركة التركية للمسؤولين بحكومة الوفاق، ضمن إطار الزيارة التي تمت بدعوة من وزير دفاع الوفاق صلاح الدين النمروش.

وأكد المسؤولون في الشركة التركية أنهم حصلوا خلال الاجتماع على معلومات حول احتياجات ليبيا المُلحّة في مجال الدفاع ،مشيرين إلى أنهم سيبدؤون بالأعمال اللازمة لتلبية الاحتياجات الليبية بالتعاون مع الشركات المحلية.

وأوضحوا أن الشركة تهدف لإنجاز المشاريع من خلال زيارة أكثر شمولًا في المستقبل القريب.

هذا ومن المقرر أن يجري وفد “هافلسان​​​​​​​” زيارة لوزارة دفاع الوفاق ضمن إطار جولته في طرابلس بحسب المصدر .​​​​​​​

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية