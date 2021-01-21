ليبيا الان

“كهرباء طرابلس” على موعد مع 4 وحدات جديدة

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اجتمعت إدارة الشركة العامة للكهرباء، مع مسؤولين من شركة “جالك” التركية في الفرناج، على مدى يوميين متتاليين، في إطار الجهود المبذولة للرفع من كفاءة الشبكة الكهربائية.

وشهد الاجتماع، مناقشة الإجراءات الفنية مع المقاول المنفذ لمشروع محطة جنوب طرابلس الغازية الجديدة، بهدف تجهيز وإعداد عرض فني متكامل ليشمل تنفيذ كافة أعمال المشروع بعدد أربع وحدات إنتاجية بقدرة 330 ميغاوات لكل وحدة، بإجمالي 1320 ميغاوات، حسب التخصصات المختلفة الميكانيكية والكيميائية والكهربائية وغيرها.

وستستمر الاجتماعات خلال الأيام المقبلة؛ لاستكمال الترتيبات والإجراءات الفنية واللوجستية للوصول إلى التجهيزات النهائية لمباشرة شركة “جالك” أعمالها، بعد الاتفاق على العرض الفني.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك