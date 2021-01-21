بو سبيحة لـ” ليبيا 24″: الاستفتاء على الدستور سيعطل الانتخابات ويطيل الأزمة وأحمل جميع الأجسام الحالية المسؤولية

اعتبر رئيس المجلس الاعلى لقبائل فزان علي بو سبيحة أن قرار لجنة المسار الدستوري في اجتماعها بمدينة الغردقة المصرية باجراء الاستفتاء على مشروع الدستور واعتماده كاساس دستوري للعملية السياسية في ليبيا واهمها اجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، إطالة متعمدة للازمة الليبية وزيادة فى تعقيد حلها.

وأكد بوسبيحة، في تصريح خاص لـ” ليبيا 24″ أن الاستفتاء على مشروع الدستور يستحيل اجراءه حاليا في ظل حكومتين منقسمتين سياسيا، وانفلات أمني وتنظيمات مسلحة مختلفة الايدلوجية كل منها مسيطر على جزء من الوطن.

وأضاف بو سبيحة، أنه ” حتى إذا تم الاستفتاء فمن غير المتوقع اقرار المشروع لأن قانون الاستفتاء الذى اقره مجلس النواب قسم ليبيا الى ثلاثة دوائر انتخابية، ومن اجل اقراره لابد من حصوله على 51%من اصوات كل دائرة منفردة ، وهذا ما يزيد الامر صعوبة ولايستبعد التدخل الامنى والضغط السياسي على المستفتين، حتى لا يمرر مشورع الدستور”.

وتابع بو سبيحة، ” هذا بالاضافة الى ان هناك اعتراضات على بعض مواد مشروع الدستور من كثير من المختصين والمواطنين لاعتوارها من حيث الصياغة او المضمون، ومن كان له تاثير على صياغة قانون الاستفتاء واعتماد مشروع الدستور كاساس للعملية السياسية القادمة لايعجزه اليوم تعطيل اجراء عملية الاستفتاء او تجيير نتائجها حسب رغبته.

وحمل بوسبيحة، كافة المسئولية فى أطالة امد الازمة الى البعثة الاممية وكل من هم في المشهد السياسي وعلى راسهم مجلس النواب والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة وما يسمى بمجلس الدولة وايضا التنظيمات العسكرية وعلى راسهم ما يسمى بالقيادة العامة ورئاسة الاركان بحكومة الوفاق والمليشيات التابعة لها، مؤكدا انهم مسؤولون أمام الله، والتاريخ، والقانون عن كل ما يعانيه الشعب من ضنك المعيشة وانعدام الدخل مع قلة السيولة وارتفاع الاسعار وتوقف حركة الاقتصاد وهبوط سعر الدينار مقابل العملات الاجنبية وارتفاع معدل البطالة والتضخم

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