ورشة عمل في صبراتة لتفعيل دور المسرح وتطوير النشاط المدرسي

نظمت الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون، بالتعاون مع إدارة النشاط بوزارة التعليم، ورشة عمل بقاعة المعلمين في صبراتة، لتفعيل دور المسارح وتطوير النشاط المدرسي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا