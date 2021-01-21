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ورشة عمل في صبراتة لتفعيل دور المسرح وتطوير النشاط المدرسي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

نظمت الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون، بالتعاون مع إدارة النشاط بوزارة التعليم، ورشة عمل بقاعة المعلمين في صبراتة، لتفعيل دور المسارح وتطوير النشاط المدرسي.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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