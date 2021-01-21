النجار يطالب البلديات بتشكيل لجان للإشراف على التطعيم ضد كورونا   

طالب مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين النجار، مديري إدارات الخدمات الصحية بالبلديات بتشكيل لجنة للإشراف على حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، تكون برئاسة مدير إدرة الخدمات الصحية، وأن يتولى مشرف التطعيمات النواحي الفنية والتدريب والتواصل مع إدارة التطعيمات بالمركز الوطني.

وقال النجار في خطاب له أمس إن هذه الخطور تأتي تنفيذا لما تم إقراره في الاجتماع المشترك بين المركز واللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة كورونا، ومنظمتي الصحة العالمية واليونيسيف.

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