الدعيسي: نفوذ تنظيم الإخوان وميليشيات مصراتة فرضوا أمرًا واقعًا بالسيطرة على مفاصل العاصمة

ليبيا – رأى السياسي الليبي ناصر الدعيسي أن الحوار الليبي يحتوي على شخصيات من مدينة طرابلس؛ لكن الثقل السياسي يبقى لمليشيات مصراتة المسيطرة على مفاصل الدولة غرب البلاد.

الدعيسي أضاف في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية”: إن قوة الزنتان والزاوية وطرابلس العسكرية لا تؤثر مثل قوة مصراتة السياسية المؤثرة في المشهد السياسي.

وأكد السياسي أن طبيعة الصراع وتواجد مليشيات مصراتة بقوة السلاح في طرابلس، بالإضافة لنفوذ تنظيم الإخوان هناك هو ما جعل مصراتة تفرض أمرًا واقعًا على الليبيين.

وأشار إلى أنها تسيطر على داخلية الوفاق وعلى أغلب مفاصل ومؤسسات العاصمة طرابلس.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية