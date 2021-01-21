الأمم المتحدة الإنمائي: توفير المياه لأكثر من 4500 شخص في غدوة

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بليبيا توفير مياه الشرب لأكثر من 4500 شخص في قرية غدوة جنوب مدينة سبها.

وأكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مد خط أنابيب بطول 430 متر لربط البئر الغربي (الذي تم حفرها منذ اكثر من 25 سنوات) بشبكة المياه العمومية لتحسين إمدادات المياه لشبكة القرية.

وبين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن أكثر من 4,500 مقيم من جميع المكونات والعمال الأجانب سيستفيدون من إمدادات المياه لهذا البئر كما تم توريد وتركيب مولد لضمان وصول المياه عند قطع الكهرباء مؤكدا توافر المياه في جميع أحياء القرية سيشجع النازحين على العودة.

وأشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن قرية غدوة هي قرية صغيرة تقع على بعد 70 كم جنوب سبها وقد تعرضت للاعتداء من قبل داعش العام الماضي، مما تسبب في نزوح عدد من سكانها بالإضافة إلى أن القرية كانت تعاني من نقص في المياه الصالحة للشرب.