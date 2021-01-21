“بوقعيقيص” : هل يعقل التصويت على الدستور بـ”النصف + 1″؟

هاجمت عضو ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص مخرجات اجتماع اللجنة الدستورية المشكلة من مجلسي النواب والدولة، والذي عقد بمدينة الغردقة المصرية.

وقالت بوقعيقيص إنه بموجب اتفاق الغردقة ستكتفي ليبيا بدستور وقع عليه نصف المصوتين من الأقاليم وثلاثة أشخاص فقط لا غير.

وأضافت: “بمعنى آخر حفنة ونص، وذلك بعد الاتفاق على تعديل النص السابق في قانون الاستفتاء وهو أن يمرر الدستور بثلثي المصوتين من عموم ليبيا”.

وتساءلت: “هل يعقل أن يمرر قانون الانتخابات وقانون الاستفتاء بالثلثين وهي الأغلبية الموصوفة، ونكتفي في الدستور بالأغلبية المطلقة وهي النصف + 1”.