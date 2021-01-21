وزارة الحكم المحلي تضع ضوابط لإقفال السلف مع الشركات العامة

وضعت اللجنة المُشكّلة بموجب قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بشأن تسوية السلف المالية المترتبة على جميع الشركات العامة للخدمات بالمناطق، وضعت ضوابطاً وشروطاً لإقفال السلف مع الشركات العامة للخدمات.

وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الأول لهذا العام، بمشاركة كافة أعضاء اللجنة ومندوب عن وزارة المالية أحمد بزيو، حيث تم خلال الاجتماع صياغة عدد من الضوابط لإقفال السلف مع الشركات العامة للخدمات منذ عام 2010 لغاية 2020.

ونوهت اللجنة في بيان نُشر عبر المنصة الرسمية لوزارة الحكم المحلي، بأنها ستُعلِم كافة الشركات بالشروط والضوابط الواجب توفرها للإقفال خلال الأسبوع القادم.

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