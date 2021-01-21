برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوفر مياه الشرب في غدوة

أخبار ليبيا 24

قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بليبيا، أنه وفر مياه الشرب لأكثر من 4500 شخص في قرية غدوة جنوب مدينة سبها.

وفي بيان له أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مد خط أنابيب بطول 430 متر لربط البئر الغربي بشبكة المياه العمومية لتحسين إمدادات المياه لشبكة القرية.

وأوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن أكثر من 4,500 مقيم من جميع المكونات والعمال الأجانب سيستفيدون من إمدادات المياه لهذا البئر.

وأشار البيان بأنه تم توريد وتركيب مولد لضمان وصول المياه عند قطع الكهرباء مؤكدا توافر المياه في جميع أحياء القرية سيشجع النازحين على العودة.

يذكر أن قرية غدوة هي قرية صغيرة تقع على بعد 70 كم جنوب سبها وقد تعرضت للاعتداء من قبل تنظيم داعش العام الماضي، مما تسبب في نزوح عدد من سكانها بالإضافة إلى أن القرية كانت تعاني من نقص في المياه الصالحة للشرب.