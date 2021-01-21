الملحق العسكري بالسفارة الأمريكية يقدم التعازي في ضحايا الأكاديمية البحرية

قدم مكتب الملحق العسكري في السفارة الأمريكية بليبيا التعازي لضحايا حريق الأكاديمية البحرية في جنزور.

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وقال الملحق العسكري للسفارة الأمريكية بحسب تغريدة للسفارة بموقع “تويتر” “نيابة عن الولايات المتحدة يتقدم مكتب الملحق العسكري في السفارة الأمريكية بأحر التعازي للمصابين والقتلى في حريق الأكاديمية البحريةجنزور، ولا سيما العميد أحمد أيوب والعميد سالم أبو صالح و محمد خليفة” مضيفا “كما نرفع تعازينا الصادقة إلى أسر الضحايا”.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة أمين الهاشمي، قال إن الحريق نشب داخل مقر الأكاديمية البحرية بمنطقة صياد غرب طرابلس، وأدى إلى وفاة ضابطين الأول آمر الأكاديمية العميد أحمد أيوب و(الثاني) آمر الكلية البحرية العميد سالم أبو صلاح وأضاف أن الحريق تسبب في وفاة مدني وإصابة خمسة آخرين، من سكان مخيم النازحين المقام داخل مقر الأكاديمية.