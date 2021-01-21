ليبيا تستعيد حق التصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة

أعلنت الأمم المتحدة أن ليبيا والنيجر وزيمبابوي استعادوا حقهم في التصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة، بعدما سددوا متأخّرات مستحقّة عليهم إلى المنظمة الدولية.

وقال مساعد المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق إن “ليبيا والنيجر وزيمبابوي سددوا جزءاً من المتأخرات المستحقّة عليهم“ وأضاف أن هذه الدول الثلاث “دفعت ما يكفي لتتمكّن من التصويت في الجمعية العامة”، دون أن يوضح قيمة المبالغ التي دفعتها بحسب وكالة وال.

وكانت ليبيا إلى جانب إيران وخمس دول أخرى حرمت من حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب تراكم ديون تقدر بأكثر من 700 ألف دولار.