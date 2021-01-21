رئيس التأسيسية: الاحتكام للدستور يقيد سلطة الحاكم

رحب رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الجيلاني ارحومه باتفاق أعضاء اللجنة الدستورية بالإجماع بشأن إكمال المسار الدستوري في اجتماعهم بمدينة الغردقة وتوافقهم على إجراء الاستفاء على مشروع الدستور المعد والصادر من الهيئة لصياغة الدستور بتاريخ 29 يوليو 2017 في مدينة البيضاء.

وأكد ارحومة في بيان له أن الاتفاق “أن الاحتكام إلى الدستور يعني تقييد سلطة الحاكم وترسيخ قيم الديمقراطية وضمان الحقوق والحريات وتحقيق العدالة الاجتماعية كما يعني التداول السلمي على السلطة وتفعيل سلطة القضاء”.

وأضاف ارحومة “خطوة في الاتجاه الصحيح تستجيب لحق الشعب الليبي في الاستفتاء وتدفع نحو بناء دولة القانون والمؤسسات وإنهاء المراحل الانتقالية التي أنهكت الشعب الليبي”.