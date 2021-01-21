صالح المسماري لـ” ليبيا 24″: الاستفتاء على الدستور هدفه إضاعة الوقت وتدمير الوطن وسحق المواطن

خاص ليبيا 24 / حنان منير

أعرب اللواء صالح رجب المسماري وزير الداخلية الأسبق ورئيس المجلس الأعلى لقبائل المرابطين والأشراف، عن استيائه من قرار لجنة المسار الدستوري في اجتماعها بمدينة الغردقة المصرية باجراء الاستفتاء على مشروع الدستور واعتماده كاساس دستوري للعملية السياسية في ليبيا.

وأكد المسماري، في تصريح خاص لـ” ليبيا 24″ أن هذا القرار يعد إطالة لأمد الأزمة واضاعة للوقت وتدمير للوطن وسحق للمواطن، مشددا على أن كل ما يجرى فى ليبيا تخطيط حتى تظل البلاد في فوضى عارمة لمصلحة أطراف داخلية وخارجية.

وقال المسماري، أن حكومة الوفاق غير المعتمدة فى طرابلس والحكومة المؤقتة فى الشرق يستمرون في نهب وفساد وتبديد ثروات البلاد ولا يمهمهما شئ غير مصالحهما الشحصية.

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