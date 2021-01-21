هيئة صياغة الدستور: التوافق على إجراء الاستفتاء خطوة في الاتجاه الصحيح

رحب أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور باتفاق اللجنة الدستورية بخصوص المسار الدستوري.

واعتبرت الهيئة في بيان لها طالعته “الساعة 24″، أن توافق اللجنة على إجراء الاستفتاء المعد من قبل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور عام 2017 خطوة في الاتجاه الصحيح، تستجيب لحق الشعب في الاستفتاء، وتدفع نحو بناء دولة المؤسسات والقانون وإنهاء المرحلة الانتقالية.

وأضاف البيان أن الاحتكام إلى الدستور يعني تقييد سلطة الحاكم وترسيخ قيم الديمقراطية، وضمان الحقوق والحريات، والتداول السلمي للسلطة وتفعيل سلطة القضاء.

وتابع البيان: “نحيي الروح الوطنية التى تحلى بها أعضاء اللجنة الدستورية، ونبارك للشعب الليبي هذا الإنجاز”.

واختتمت لجنة المسار الدستوري الاي تضم وفدي مجلس النواب والدولة الاستشاري أمس الأربعاء اجتماعاتها في الجولة الثانية المنعقدة في مدينة الغردقة المصرية برعاية الأمم المتحدة وباستضافة جمهورية مصر العربية.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن الجولة الثانية تضمنت مصادقة مسؤول المسار الدستوري بالبعثة الأممية على محضر الاتفاق الذي تم التوصل إليه.