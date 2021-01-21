«تعليم الموقتة» تؤكد استمرار الدراسة في مراقبات البلديات التابعة لها

أكدت وزارة التعليم بالحكومة الموقتة «أن الدراسة مستمرة في مراقبات التربية والتعليم بالبلديات التابعة لها وفق الخطة البديلة المعتمدة للعام 2020 – 2021» وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» أمس الأربعاء.

جاء تأكيد وزارة التعليم بالحكومة الموقتة على استمرار الدراسة بالمراقبات التابعة لها، متزامنا مع إعلان وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني إيقاف الدراسة اعتبارا من يوم السبت الموافق 23 يناير الجاري، وتأجيل عودة الدراسة حتى تاريخ السادس من فبراير المقبل.

وطالبت وزارة التعليم بالحكومة الموقتة «كل المراقبات بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها اللجنة الطبية الاستشارية العليا لمكافحة وباء كورونا، ومشاركة فرق الرصد والاستجابة وإبلاغها عن أية حالات اشتباه أو أعراض إصابة بالوباء».

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