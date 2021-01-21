كويدير يكشف سبب استدعاء رئيس المفوضية للحضور إلى الغردقة في فبراير للتشاور

ليبيا – رجح عضو مجلس النواب مفتاح كويدير صعوبة إجراء الانتخابات في ليبيا نهاية العام الجاري، في حال التمسك بالاستفتاء على مشروع مسوّدة الدستور.

كويدير أشار في تصريح لصحيفة “الاتحاد” إلى أن مفوضية الانتخابات ترى وجود صعوبات في إجراء عملية الاستفتاء، وهو سبب استدعاء رئيس المفوضية للحضور إلى الغردقة في فبراير للتشاور.

وأكد أهمية إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر والمتفق عليه، مشيرًا إلى أن رئيس مفوضية الانتخابات في طرابلس عماد السايح سيطرح رؤية المفوضية للاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية