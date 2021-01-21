ورشة عمل في بني وليد حول قضايا المهاجرين وسبل حلها

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تعليق
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هذا موضوع كويس وفكرة ناجحة – لو ان يكون في خطة مدروسة
لان معظم المهاجرين في منهم سرقت منهم اوراقهم التوبوثية والكثير منهم تعرضوا للسرقة ، يعني لو يكون في مركز اداري يتخصص في شءون العمالة الأجنبية القادمة لليبيا بِمَا في ذاك الممرضات والعمال واصحاب الحرف –
ويكون هذا المركز على اتصال بالبلدية وكذلك يتم الفحص وإجراء مقابلات مع المهاجرين ويوفر الخدمات الصحية والخدمات الوقائية وتكون هناك بطاقات للمقبولين منهم هذه البطاقة يمون فيها اسم المهاجر وعمره ومهنته والبلد الاي جاء منها – مع البلدية التابع لها تحتوي البطاقة على رقم للطواريء . ويكون اسمهً ورقمه مسجل عندكم . فالمنظومة تمون خاصة للمهاجرين فقط وصورهم وبياناتهم .
وكذلك يوفر المركز سترات الواقية للعمال والقفازات والاحذية والقبعات المناسبة للعمل – او اي أشياء اخرى يحتاجه العامل او المهاجر .
وبذلك تنتهي المواضيع هذي .
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