ورشة عمل في بني وليد حول قضايا المهاجرين وسبل حلها

نظمت مجموعة الشراكة المجتمعية في بني وليد، ورشة عمل بعنوان، مناصرة قضايا المهاجرين للحد من تداعيات جائحة كورونا، بمشاركة عدد من الأساتذة وممثلي مؤسسات المجتمع المدني بالمدينة.

الورشة التي التأمت بمقر منارة بني وليد، ناقشت واقع المهاجرين غير القانونيين في بني وليد، والانتهاكات التي يتعرضون لها، وسبل مكافحتها، والآثار الصحية والاقتصادية على المهاجرين جراء جائحة كورونا.

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