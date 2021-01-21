الدرسي: المعرقلون أتتهم الفرصة الآن لاستغلال موضوع الدستور للتمديد والتمطيط

ليبيا – قال عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي إن اللجنة الدستورية أثبتت بطلان نفسها عندما ناشدت البعثة الأممية والمجتمع الدولي لإقرار الاتفاقات وما تصل إليه اللجنتان، ولم تمررها للجسمين التشريعيين، ما يدل على ضعف اللجنة.

الدرسي أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الحدث” أمس الأربعاء تابعتها صحيفة المرصد إلى أن المطلوب إيجاد قاعدة دستورية مؤقتة لانتخابات 24 ديسمبر القادم.

وأضاف: “هناك نقاش كبير وتحاور يجب أن يتم مع أهل الاختصاص، لجنة الـ 60 أين هم؟ ليناقشوا الأمور التي فيها عقبات ومشاكل، أن تكون اللجنة وصية على الدستور القادم أعتقد أن فيها إشكالية”.

ورأى أن الكرة الآن في ملعب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مشيرًا إلى أن المعرقلين أتتهم الفرصة الآن لاستغلال موضوع الدستور للتمديد والتمطيط.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية