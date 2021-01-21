منسق الزراعة طبرق : تم القضاء على 50 % من الدودة القارضة غرب المدينة

أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف منسق قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية طبرق حدوث مفتاح أنه تم القضاء على 50 % من الدودة القارضة بالمناطق السد والقرضبة وبالخاثر غرب المدينة .

مفتاح قال – في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 – إنه باشرنا عمليات رش المبيدات الحشرية بالمناطق المذكورة، لافتًا إلى أنه بسبب هطول الأمطار وصعوبة دخول سيارات الرش إلى المنطقة قضينا على جزء كبير من الدودة القارضة المنتشرة في المناطق المبلغ عنها.

وذكر عملية الرش جاءت بعد الإبلاغ عن وجود الدودة القارضة بمنطقة السد غرب طبرق الأيام الماضية، مشيرًا إلى أنه تمت مخاطبة وزارة الزراعة والمركز الوطني للوقاية وبلدية طبرق تحرك الجميع لتوفير المعدات والمبيدات الحشرية .

ولفت إلى أنه إمكانياتنا محدودة ولكن الجهد الذي قدم من المركز الوطني للوقاية كان له الأثر الطيب في الوصول إلى هذه النتيجة، مضيفًا أنه ليست المرة الأولى لانتشار الدودة القارضة بل هي الثانية فقد سبقتها حالة قبل 2011 بنفس المنطقة .

وأضاف أنه بالجهد الجماعي سنواصل الرش للقضاء على هذه الدودة التي ستفسد محصول الشعير بهذه المنطقة لهذا العام.