“الحويج” يبحث تفعيل دور إدارة المراسم بـ”خارجية الحكومة الليبية”

قام وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبد الهادي الحويج اليوم الخميس بزيارة تفقدية لإدارة المراسم بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وقالت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية، في بيان لها طالعته “الساعة 24″، إن الحويج عقد اجتماعا بحث خلاله تفعيل دور إدارة المراسم بما تقتضيه المرحلة الحالية خاصة في ظل تزايد عدد الوفود الأجنبية القادمة إلى بلادنا.

واستمع الوزير إلى شروح وافية ونقاش معمق حول تفعيل عمل إدارة المراسم وتفعيل قسم الحصانات والتشريفات للبعثات الدبلوماسية والقنصلية المقيمة في بلادنا.

وأضاف البيان: “نوقش خلال الاجتماع المقترح الذي قدمه الوزير بضرورة تفعيل النوط والأوسمة والأوشحة للرموز التاريخية في بلادنا وأهمية أن تكون هناك نوط وأوسمة وأوشحة حسب المناسبات وحسب الشخصيات المعنية”.

وتابع: “وناقش كذلك المشاكل التي يواجهها الموظفون بالإدارة وأهمية حلحلة المشاكل بهدف قيام الإدارة بالدور الذي تقتضيه المرحلة، وكذلك بأهمية تواجد عناصر إدارة المراسم في كافة المنافذ البرية والجوية مثل المنفذ البري أمساعد ومنفذ مطار بنينا الجوي ومنفذ مطار الأبرق الجوي ومنفذ مطار طبرق الجوي وغيرها من المنافذ الأخرى”.

وقام مدير إدارة المراسم والموظفين التابعين لها بتقديم درع للحويج، وذلك تكريماً وتقديراً للمجهودات التي يبذلها لإنجاح عمل الإدارة والوزارة كافة.