29 عضوا بالتأسيسية يرحبون بتوافق أعضاء اللجنة الدستورية

رحب 29 عضوا بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بالتوافقات المنجزة بين أعضاء اللجنة الدستورية المشتركة بين مجلسي النواب والدولة.

وأكد أعضاء الهيئة التأسيسية في بيان لهم أن اللجنة الدستورية “انتهت إلى ضرورة استكمال المسار الدستوري والذهاب للاستفتاء على مشروع الدستور الذي أنجزته الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور يوم 29 يوليو 2017بمدينة البيضاء وبما يضمن إنهاء المراحل الانتقالية والذهاب إلى المرحلة الدائمة التي تجرى بها الانتخابات الرئاسة والتشريعية وفقا لأحكام الدستور الدائم للبلاد بعد إجازته من قبل الشعب عبر استفتاء عام”.