ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

21 January, 2021

جدّدت عدد من الأحزاب السياسية ،اليوم الخميس ،رفضها لفكرة المضي في طريق الاستفتاء على مشروع الدستور ،مؤكدة رفضها لهذا المشروع برمته.

وقال بيان مشترك لهذه القوى السياسية ،توصلت “بوابة افريقيا الاحبارية” على نسخة منه ،”نحن واثقون من أن السلطات الجديدة التي سوف ينتخبها الليبيون في 24 ديسمبر 2021 ستكون قادرة على معالجة هذا النقص، من خلال ترسيخ شرعية جديدة، تحكم الدولة الليبية: تشريعية وتنفيذية، سوف يكون من أولى مهامها، إعادة النظر في مشروع الدستور الدائم، عبر تشكيل لجنة من خبراء ومتخصصين يضعون مقترحا جديداً لدستور دائم يعبر عن تطلعات وطموحات الشعب الليبي”.

وأشار بيان حول آخر تطورات المشهد السياسي ،الموقّع من قبل التكتل المدني الديموقراطي ،تكتل احياء ليبيا ،الحراك الوطني الليبي ،تيار الشباب الوطني ،تنسيقية العمل الوطني ،المجموعة الليبية الامريكية ،أن بعض الأطراف تروّج لإقرار مشروع الدستور الذي قدمته الهيئة التأسيسية، من خلال الاستفتاء الشعبي.

كما أكد البيان أن ذلك لا يمكن أن يؤدي إلى إنجاز الاستحقاق الانتخابي لا في الموعد المحدد ولا حتى بعده بسنة أو أكثر، لما يعرفون ما سوف يترتب على أسلوب الاستفتاء من إضاعة للوقت وتمطيط للمهل المتاحة. ناهيك عن الجدل العقيم الذي يرفعون به عقيدتهم حول الحاجة إلى قاعدة دستورية، تجرى على أساسها الانتخابات.

و أشار البيان أن الحل الحقيقي لأزمة الوطن هو المرور إلى انتخابات عامة، رئاسية وبرلمانية، بعد تمهيد البيئة المناسبة لإجرائها، من خلال إنهاء ظاهرة الخروج عن سلطة الدولة، وإنهاء انتشار السلاح ووجود الميليشيات ،كذلك بان القاعدة الدستورية اللازمة موجودة، ولا حاجة مطلقا لإيجاد بديل لها، وهي المتمثلة في الإعلان الدستوري بعد تضمين مقترح لجنة فبراير فيه، وفي قرار مجلس النواب رقم 5 لسنة 2014م بخصوص الانتخاب المباشر لرئيس الدولة.