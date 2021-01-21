ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

21 January, 2021

منح اتحاد أعضاء هيئة تدريس علم الاجتماع و الخدمة الاجتماعية بالجامعات الليبية درع رائـد المسؤولية الاجتماعية والعمل الخيري في ليبيا لسنة 2020 لصندوق الضمان الاجتماعي

حيث نظم الاتحاد حفلا مساء أمس الأربعاء بفندق تيبستي ببنغازي كرم فيه عدد من رواد العمل الخيري والمصالحة الاجتماعية ، بحضور نائب رئيس الوزراء لشؤون الهيئات الدكتور عبدالرحمن والتعليم الدكتور فوزي بومريز ومدير ادارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة اللواء خالد المحجوب

ومنح الاتحاد خلال الحفل لصندوق الضمان الاجتماعي درع رائـد المسؤولية الاجتماعية والعمل الخيري للمساهمة النموذجية التى عمل بها الصندوق في مواجهة جائحة كورونا والخطوات التي اتخذها في الحد من انتشار الوباء وتحمله لمسؤولياته تجاه المجتمع.