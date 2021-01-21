صيانة خطوط النقل ومحطات الكهرباء في العزيزية

تواصل دائرة كهرباء شمال العزيزية بإدارة توزيع كهرباء الجفارة صيانة بعض خطوط الكهرباء المتضررة، وتركيب المحولات التي دُمرت نتيجة الاشتباكات الأخيرة التي وقعت في المنطقة.

وشملت أعمال الصيانة تركيب عدد من المحطات الجاهزة بمنطقة الساعدية لتوصيل التيار الكهربائي لعدد من المزارع والأحياء السكنية التي لم يصلها التيار الكهربائي منذ مدة.

وتهدف الخطوة لتعزيز الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين بعد انتهاء الاشتباكات الدائرة في المنطقة.

وانطلقت في العزيزية، الشهر الماضي، أعمال صيانة الإنارة وتركيب الأعمدة والمصابيح بإدارة توزيع الجفارة، بالتنسيق مع المجلس البلدي؛ وذلك في الطريق الرئيسي داخل المدينة التي تضررت نتيجة الأحداث التي وقعت بالمنطقة.

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