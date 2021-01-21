طبرق.. مدير الأمن الجديد يبحث منع الخروقات الأمنية

شهدت مدينة طبرق، الخميس، مراسم تكليف مدير جديد لمديرية الأمن بالمدينة، في مقر المديرية وبحضور اللجنة المكلفة من وزارة الداخلية للتصديق على إجراءات التسليم والاستلام بين العميد عبدالمولى الأمير الذي قام بتسليم مهامه للعميد خالد البسطة ليكون مديراً جديداً لمديرية أمن طبرق.

وشهدت مراسم التسليم والاستلام تكريم المجلس البلدي للمدينة للعميد عبد المولى الأمير الذي شهدت المدينة خلال فترة توليه لمهامه عددا من الأحداث، والتي كان مواكباً لها وهو على فراش المرض إذ اضطر خلال الفترة الماضية للخضوع لعدد من العمليات الجراحية.

ولبحث أبرز التحديات الأمنية في مدينة طبرق عقد العميد خالد البسطة اجتماعاً مع رئيس المجلس التسييري فرج بوالخطابية، وآمر منطقة طبرق العسكرية اللواء ناجي بوعلوية، وتطرق الحاضرون إلى أبرز النقاط الواجب وضعها ضمن أولويات العمل بالمدينة لتحقيق الاستقرار ومنع أي خروقات أمنية من أي مجموعات خارجة عن القانون بما يحقق أمن المواطن.

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