المسماري يبحث مع بوجواري مختنقات الشبكة الكهربائية في بنغازي

بحث رئيس الهيئة العامة للكهرباء، فخري المسماري، مع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، صقر بوجواري، والمدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء المكلف، صلاح العبار، بحثوا أوضاع الشبكة في بلدية بنغازي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة، ربيع خليفة، إن بوجواري أطلع المسماري على المناطق والأحياء الجديدة داخل البلدية والتي تحتاج إلى توصيل التيار.

بدوره أصدر المسماري تعلمياته بحل مختنقات كهرباء البلدية، واستكمال مشاريع الكهرباء المشتركة بين شركة الكهرباء وبلدية بنغازي.

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