فنوش”لـ “ليبيا 24”: الاستفتاء هدفه تعطيل الانتخابات واستمرار سيطرة الأجسام الفاسدة على السلطة

خاص ليبيا 24/ حنان منير

اعتبر المحلل السياسي عبد الحكيم فنو، أن قرار لجنة المسار الدستوري في اجتماعها بمدينة الغردقة المصرية بإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور واعتماده كأساس دستوري للعملية السياسية في ليبيا قرار غير صائب.

وقال فنوش، في تصريح خاص لـ” ليبيا 24″ إن هذه المسودة المعيبة كانت سببا في صراع الليبيين، ما يفقدها أساس التوافق الضروري حول العقد الاجتماعي بين مكونات المجتمع الذي لا تبرير له إلا البحث عن هذه الخصومة المتوقعة لأجل استمرار الأجسام التي استبدت بالسلطة بحجة الانتخاب لأطول فترة ممكنة متجاوزة التاريخ الذي حدد للانتخابات.

وأكد فنوش، أنهم يدركون بأنه سيطعن في هذه المسودة قانونيا، وأنها ستعرقل من قبل مناطق عديدة لكنهم أقروها بحثا عن هذا الصراع حولها و الذي سيطيل من أمد سيطرتهم على السلطة لممارسة فسادهم و استلابهم لإرادة المواطنين وتأخير الانتخابات

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