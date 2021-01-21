امغيب: تركيا لن تخرج من ليبيا إلا بالقوة

قال عضو مجلس النواب، سعيد امغيب، الخميس، إن الليبيين يجب أن يستشعروا خطورة المرحلة، مؤكدا أنه لا أحد سوف يفعل ذلك نيابةً عنهم.

وطالب امغيب في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” الليبيين بالعمل بكل إخلاص من أجل وحدة وسيادة البلاد وحفظ مقدراتها وثرواتها، موضحا أن ليس هناك من يعمل من أجل ذلك بدلا منهم دون مقابل.

وأكد امغيب أن تركيا دخلت ليبيا بسبب تفريط البعض في السيادة الوطنية، مشددا أن أنقرة لن تخرج من ليبيا إلا بالقوة أو إذا أراد الليبيون ذلك مجتمعين متحدين.

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