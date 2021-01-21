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“الغرياني”: “العدالة والبناء” أسوأ من يقود الصراع على السلطة

تم النشر منذُ 40 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

هاجم المفتي المعزول الصادق الغرياني حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، المدرجة على قائمة الإرهاب.

وقال الغرياني خلال لقائه عبر قناة “التناصح” التي يمولها وتبث من تركيا: “ليس هناك حوار بل صراع على السلطة، جناح يقوده حزب العدالة والبناء والآخر يقوده الفريق الآخر وأسوأهم من يقوده حزب العدالة والبناء، وهو المتحمس والمتعصب والمتشدد على أن يعطى الرئاسي لعقيلة صالح وهذا الكلام المعروف، الرئاسي يصدر في كل يوم قرارات متوالية، وهل استطاع وزير الداخلية القوي حسب قولهم أن يضع حدًا للقرارات والتعيينات التي لا يقبل بها”.

وأضاف المفتي المعزول: “جلسات الحوار لها شهور تعقد، كلّفت مصاريف وأموالًا طائلة، وما زالت مصرة على أن يتولى عقيلة الرئاسي ويدافعون عن ذلك بكلام فارغ، هذا لون من ألوان المكابرة، الناس كل ساعة يتجرعون غصص الصخيرات، بنية تحتية مدمرة وغلاء في الأسعار وانقطاع الخدمات والكهرباء تفجير وتدمير وقتل، كله من آثار الصخيرات المشروع غير القابل للتنفيذ”.

وتابع الغرياني: “مركز حفتر ودعم الدول له أقوى من دعمهم للحكومة الشرعية التي يتكلمون عنها والتي أتت بها الصخيرات، ولولا لطف الله وتوقيعنا للاتفاقية التركية لكنا في خبر كان، هذا المشروع أدخلنا لغرفة الإنعاش، بدلًا من أن يدعموا عقيلة صالح وينصبوه علينا الأجدر بهم أن يلتفتوا لقضايا الأمة، وهي كثيرة، لا أول ولا آخر لها”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • ابولهب الغريانى مجرم وكذاب فينسب للاتراك اكبر من حجمهم فلو كان لهم وزن لنفذوا وعد اردوغان بالسيطرة على الموانئ النفطية ولكن الخازوق الاحمر المصرى دخل مؤخرته وجعله كلب جربان اما ما حدث فى طرابلس عندما اوشك الجيش الوطنى فى فرض السيادة الوطنية على العاصمة اعطى الروس والامريكان ضوء اخضر لكلب ترامب اردوغان لنقل ارهابيين واسلحة من خلال سفن وطائرات مدنية وهى جريمة حرب طبقا للقانون الدولى لهذا نصح الاشقاء الجيش الوطنى تحديد خط احمر يحمى ابار النفط التى يطمع فبها الاتراك ومن يشغلهم من القوى الكبرى ولهذا راينا خط احمر مصرى يحمى ثروة الشعب ياكلب ياحقير وغدا سيبيعك اردوغان لمن يدفع الثمن دراهم معدودة

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