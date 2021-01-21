“الغرياني”: “العدالة والبناء” أسوأ من يقود الصراع على السلطة

هاجم المفتي المعزول الصادق الغرياني حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، المدرجة على قائمة الإرهاب.

وقال الغرياني خلال لقائه عبر قناة “التناصح” التي يمولها وتبث من تركيا: “ليس هناك حوار بل صراع على السلطة، جناح يقوده حزب العدالة والبناء والآخر يقوده الفريق الآخر وأسوأهم من يقوده حزب العدالة والبناء، وهو المتحمس والمتعصب والمتشدد على أن يعطى الرئاسي لعقيلة صالح وهذا الكلام المعروف، الرئاسي يصدر في كل يوم قرارات متوالية، وهل استطاع وزير الداخلية القوي حسب قولهم أن يضع حدًا للقرارات والتعيينات التي لا يقبل بها”.

وأضاف المفتي المعزول: “جلسات الحوار لها شهور تعقد، كلّفت مصاريف وأموالًا طائلة، وما زالت مصرة على أن يتولى عقيلة الرئاسي ويدافعون عن ذلك بكلام فارغ، هذا لون من ألوان المكابرة، الناس كل ساعة يتجرعون غصص الصخيرات، بنية تحتية مدمرة وغلاء في الأسعار وانقطاع الخدمات والكهرباء تفجير وتدمير وقتل، كله من آثار الصخيرات المشروع غير القابل للتنفيذ”.

وتابع الغرياني: “مركز حفتر ودعم الدول له أقوى من دعمهم للحكومة الشرعية التي يتكلمون عنها والتي أتت بها الصخيرات، ولولا لطف الله وتوقيعنا للاتفاقية التركية لكنا في خبر كان، هذا المشروع أدخلنا لغرفة الإنعاش، بدلًا من أن يدعموا عقيلة صالح وينصبوه علينا الأجدر بهم أن يلتفتوا لقضايا الأمة، وهي كثيرة، لا أول ولا آخر لها”.