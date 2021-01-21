أربع وحدات إنتاجية.. الشركة العامة للكهرباء تزف هذا الخبر السار

اجتمعت إدارة الشركة العامة للكهرباء، مع مسؤولين من شركة “جالك” التركية في الفرناج، على مدى يوميين متتاليين، في إطار الجهود المبذولة للرفع من كفاءة الشبكة الكهربائية.

وشهد الاجتماع وفقاً للشركة مناقشة الإجراءات الفنية مع المقاول المنفذ لمشروع محطة جنوب طرابلس الغازية الجديدة، بهدف تجهيز وإعداد عرض فني متكامل ليشمل تنفيذ كافة أعمال المشروع بعدد أربع وحدات إنتاجية بقدرة 330 ميغاوات لكل وحدة، بإجمالي 1320 ميغاوات، حسب التخصصات المختلفة الميكانيكية والكيميائية والكهربائية وغيرها.

وستستمر الاجتماعات خلال الأيام المقبلة؛ لاستكمال الترتيبات والإجراءات الفنية واللوجستية للوصول إلى التجهيزات النهائية لمباشرة شركة “جالك” أعمالها، بعد الاتفاق على العرض الفني.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي