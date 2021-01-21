البعثة الأممية ترحب باجتماع اللجنة الدستورية بشأن الاستحقاق الدستوري

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بقرار وفدي مجلسي النواب والدولة باللجنة الدستورية عقد لقاءاتهما في إطار خارطة الطريق التي اتفق عليها ملتقى الحوار السياسي الليبي، وتعهدهما بالتشاور مع المفوضية العليا للانتخابات.

وأبدت البعثة في بيان لها الالتزام المعلن من جانب الوفدين بإجراء انتخابات وطنية في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل استجابة للمطالب الشعبية الواسعة بتجديد الشرعية الديمقراطية لمؤسساتهم عبر صناديق الاقتراع، متعهدة بمواصلتها العمل مع جميع الجهات المعنية بهدف دعم العملية الانتخابية المؤدية إلى ليبيا ديمقراطية ومستقرة.

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