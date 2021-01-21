أول تعليق للمبعوث الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش

أكد المبعوث الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش، في أول تعليق له منذ تولي المنصب، على استعداده للمهمة الجديدة وتفهمه حجم المسؤولية وأهمية المرحلة، وتطلعه لدعم إرادة الليبيين واستقرار البلاد.

وجاءت تصريحاته خلال نقاش مع مندوب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لدى الأمم المتحدة الطاهر السني، مع المبعوث الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش آخر تطورات الوضع الراهن في ليبيا.

واستعرضت المباحثات وفقًا لتغريدة نشرها الطاهر السني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مجرياتِ مساراتِ الحوار المختلفة والتحديات.

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