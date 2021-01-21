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محمد فؤاد: الإخوان حيروا الليبيين.. دافعوا عن السراج ثم حملوه «هجوم حفتر»

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال الطبيب محمد فؤاد، الذي تقدمه قنوات “الإخوان” بوصفه “محلل سياسي”:” والله حيرونا الإخوان معاهم، هل هاجر القائد والهام السعودى من الفرقاء الليبيين؟”، بحسب قوله.

وتابع محمد فؤاد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” ممكن يقولولنا باستثناء أعضاء مجلس الدولة والبرلمان باقى الخمس وسبعين شن علاقتهم بالأزمة الليبية؟” على حد تعبيره.

وأضاف محمد فؤاد:” يعنى دافعتوا عن السراج- فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي- وفى الأخر بعد 5 سنوات طلع سيء وهو سبب هجوم حفتر- القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر”، على حد زعمه.

واستطرد:” كنتم وباعترافاكم أول الناس فى ملتقى “غسان غدامس” ولقينا حفتر فى عين زارة، وأنتم المعرقل الصخيرات ورقم واحد هو عقيلة اصبح هو الحل، مش حنقوللكم تحشموا لأنكم والله معاد تتحشموا “، على حد تعبيره.

واختتم محمد فؤاد قائلا:” يا خسارة كلمة إسلاميين الذين ذهبوا فيها فى جرتكم”  على حد قوله.

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الإخوان السراج الليبيون دفاع محمد فؤاد هجوم حفتر

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • ومن يصدق ياغبى ان الاخوان مسلمين من حيث المعاملات فالدين المعاملة دينا قيما فالمسلم من سلم الناس من لسانه ويده والاخوانى ينطبق عليه صفات المفلس تماما فهم يتنفسون الكذب ويقلبون الامور فبنسبون افعالهم الاجرامية لغيرهم فالحيوات صوان اعترف من قبل انه من طلب من حكومة السراج العمل دون موافقة مجلس النواب وهم من افسدوا الحوار فى مصر عقب الصخيرات والذى حضره السراج ومعتيق وحفتر وعقيلة واجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية ووقتها كانت النفوس صافية وهم من اشعلوا الحرب عندما خططوا لمسرحية غدامس الهزلية فى مؤتمر جامع لجماعة الخوان وعدد من خلاياها النائمة لاقصاء مجلس النواب والجيش الوطنى وشرعنة المليشيات لهذا تحرك الجيش الوطنى الى طرابلس لاجهاض مؤامرة غدامس اخراج سلامة بتمويل قطرى

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