محمد فؤاد: الإخوان حيروا الليبيين.. دافعوا عن السراج ثم حملوه «هجوم حفتر»

قال الطبيب محمد فؤاد، الذي تقدمه قنوات “الإخوان” بوصفه “محلل سياسي”:” والله حيرونا الإخوان معاهم، هل هاجر القائد والهام السعودى من الفرقاء الليبيين؟”، بحسب قوله.

وتابع محمد فؤاد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” ممكن يقولولنا باستثناء أعضاء مجلس الدولة والبرلمان باقى الخمس وسبعين شن علاقتهم بالأزمة الليبية؟” على حد تعبيره.

وأضاف محمد فؤاد:” يعنى دافعتوا عن السراج- فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي- وفى الأخر بعد 5 سنوات طلع سيء وهو سبب هجوم حفتر- القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر”، على حد زعمه.

واستطرد:” كنتم وباعترافاكم أول الناس فى ملتقى “غسان غدامس” ولقينا حفتر فى عين زارة، وأنتم المعرقل الصخيرات ورقم واحد هو عقيلة اصبح هو الحل، مش حنقوللكم تحشموا لأنكم والله معاد تتحشموا “، على حد تعبيره.

واختتم محمد فؤاد قائلا:” يا خسارة كلمة إسلاميين الذين ذهبوا فيها فى جرتكم” على حد قوله.