المشير حفتر يستقبل وفد مشائخ وأعيان قبيلة ورفلة

استقبل اليوم القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر وفدا من مشائخ وأعيان قبيلة ورفلة، في مقر القيادة العامة.

وحسب المكتب الإعلامي للقيادة العامة، فقد أكد مشائخ وأعيان قبيلة ورفلة وقوف القبيلة بكامل تركيباتها خلف القيادة العامة في حربها القائمة ضد أعداء الوطن، مثمنين جهود القوات المسلحة الساعية لتحقيق السلام وتوحيد المؤسسات في البلاد، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

من جانبه رحب القائد العام بزيارة وفد القبيلة، معبرا عن شكره لدورها التاريخي، ودعمها المتواصل للقوات المسلحة.

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