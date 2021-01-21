امغيب: تركيا دخلت ليبيا بسبب تفريط البعض في سيادة الوطن

أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب أن تركيا دخلت ليبيا بسبب تفريط البعض في السيادة الوطنية ولن يخرجوا منها إلا بالقوة أو إذا أراد الليبيون مجتمعين ذلك.

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وأضاف امغيب في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “يجب أن يستشعر أبناء وطني خطورة المرحلة فلا أحد سوف يفعل ذلك نيابةً عنهم” مردفا “كما يجب أن يعملوا بكل إخلاص من أجل وحدة بلادهم وعودة سيادتها وحفظ مقدراتها وثرواتها فلن يكون هنالك من يعمل من أجل ذلك بدلاً عنهم دون مقابل “.

وأردف “الأتراك دخلوا إلى بلادنا بسبب تفريط البعض في السيادة الوطنية ولن يخرجوا منها إلا بالقوة أو إذا أردنا ذلك مجتمعين متحدين”.