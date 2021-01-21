القيادة العامة تحذر من محاولة اختراق الأجواء الليبية

حذرت القيادة العامة للقوات المسلحة، من أي محاولة لانتهاك سيادة الأراضي الليبية، سواء عبر اختراق المياه الإقليمية، أو الحدود البرية للدولة، أو الأجواء الوطنية، والذي قد يعرض هذه الطائرات لخطر الاعتراض والتدمير من قبل وسائط الدفاع الجوي الليبي.

وحسب بيان نشره الناطق باسم القيادة، اللواء أحمد المسماري، فقد تبين من خلال متابعة أعمال وحدات الرصد والإنذار محاولة دخول طائرات أجنبية للأجواء الليبية دون تنسيق أو إذن مسبق من جهات الاختصاص الليبية ، أو الطيران الاستثنائي والذي قد يكون طيرانا عسكريا في مهام محددة أو عبورا للأجواء الليبية.

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