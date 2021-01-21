ليبيا وتونس تبحثان تسهيل إجراءات السفر بين البلدين

بحث وكيل وزارة الخارجية للشؤون الفنية محمود خليفة التليسي مع سفير تونس لدى ليبيا الأسعد العجيلي تسهيل إجراءات السفر بين البلدين.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال اللقاء بحث ومناقشة العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها والارتقاء بها وكيفية تأسيس علاقة تنمية وشراكة متكاملة على الصعيدين الإقتصادي والتجاري، وتذليل الصعوبات والعمل على تسهيل إجراءات السفر.

ووجه وكيل الوزارة مدراء الإدارات المعنية بوزارة الخارجية لعقد لقاءات متابعة فنية مع الجانب التونسي بكافة القطاعات ولحل جميع المختنقات وتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه التعاون بين البلدين .