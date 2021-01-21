الرقيعي يصل دمشق لاستلام مهامه كقائم بأعمال السفارة الليبية

يصل مساء اليوم الخميس إلى العاصمة السورية دمشق الدبلوماسي الليبي عبد السلام المهدي الرقيعي لاستلام مهامه كقائم بالأعمال في السفارة الليبية بدمشق.

ويرافق الرقيعي كل من أحمد علي الكيلاني كسكرتير أول وخلف الله المهدي مفتاح كسكرتير ثان.

وسيقوم القائم بالأعمال الجديد بتقديم أوراق اعتماده إلى وزارة الخارجية والمغتربين السورية خلال الأيام القليلة القادمة.

وكان قد أعيد افتتاح السفارة الليبية بدمشق في الثالث من مارس العام الماضي إيذاناً بعودة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين الشقيقين سورية وليبيا.

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