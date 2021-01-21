الواحة للنفط تناقش سير العمل في الحقول والميناء

اجتمع رئيس لجنة الإدارة بشركة الواحة للنفط ، نوري الصيد، مع رئيسيْ لجنة المستشارين والعطاءات ومديري الإدارات، بمشاركة الشريك الأجنبي، جان ميشيل، عبر الدائرة المغلقة، لمناقشة جُملة من الموضوعات، أهمها المشروعات القائمة والخطط المُزمع تنفيذها لهذا العام.

وتضمن الاجتماع، مناقشة عمليات الإنتاج وآلية تذليل الصعاب التي تُواجه سير العمل في الحقول والميناء؛ نتيجة التوقف التام، خلال الفترة الماضية، وضرورة توفير مواد التشغيل وقطع الغيار الضرورية للعمل، إضافة إلى بحث مشكلة تأخر الميزانيات التسييرية.

من جانبه، أكد رئيس لجنة الادارة حرصه على سلامة المستخدمين باتباع الخطوات الاحترازية للحدّ من انتشار جائحة كورونا في كل مواقع عمل الشركة.

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